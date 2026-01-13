Erzincan'da Ekmek Fırını Yangını: İnönü Mahallesi 13. Sokak'ta Kontrol Altına Alındı

Kısa sürede müdahale edildi, can kaybı yok

Erzincan’ın İnönü Mahallesindeki bir ekmek fırınında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, 13. Sokakta bulunan fırından yükselen yoğun dumanların vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bildirildi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

