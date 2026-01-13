Erzincan'da Ekmek Fırını Yangını: İnönü Mahallesi 13. Sokak'ta Kontrol Altına Alındı

Erzincan İnönü Mahallesi 13. Sokak'taki ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:07
Kısa sürede müdahale edildi, can kaybı yok

Erzincan’ın İnönü Mahallesindeki bir ekmek fırınında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, 13. Sokakta bulunan fırından yükselen yoğun dumanların vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bildirildi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

