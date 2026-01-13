Tekirdağ'da Jandarma'dan İki Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın Çorlu ve Marmaraereğlisi'ndeki iki operasyonunda sentetik ecza, extacy, kubar esrar ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:36
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Çorlu'daki yol kontrolünde büyük miktarda sentetik ilaç

Planlı istihbarat çalışmaları kapsamında, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta ve araçtaki A.Y. ile K.D. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 28 bin adet sentetik ecza, 5 bin adet extacy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 TL ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi'nde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Y.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 1.868 gram kubar esrar, 737 adet satışa hazır fişeklenmiş halde uyuşturucu madde, 10 adet hasat edilmiş kenevir kökü, 2,89 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6.930 TL ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik mücadelenin Tekirdağ genelinde kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

