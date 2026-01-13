Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 bin 900 Hap, 2 Gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:08
Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 bin 900 Hap, 2 Gözaltı

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 18 bin 900 hap ele geçirildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonla 18 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda 18 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

