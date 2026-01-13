Kayseri'de cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Kayseri - Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde cenaze taşıyan minibüs devrildi; 34 FLS 040 plakalı araçta 22 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:05
Karahalka mevkiinde kaza, ekipler hızla müdahale etti

Kayseri - Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde, cenaze taşıyan 34 FLS 040 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri minibüste bulunanlara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunan cenaze ise yetkililer tarafından cenaze aracına nakledildi.

İncelemelerin ardından devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

