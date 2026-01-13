Antalya'da fırtınada denize giren 15 yaşındaki iki kız kurtarıldı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde fırtınalı havada denize giren 15 yaşındaki iki kız, vatandaşların müdahalesiyle dalgalar arasından kurtarıldı; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:57
Sahil sakinlerinin çabası boğulma tehlikesini önledi

Antalya’da fırtınalı havada denize giren 15 yaşlarında 2 genç kız, dalgaların arasında zor anlar yaşadı.

Dün, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili’nde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar ve dalgalı denizin etkisiyle akıntıya kapılan kızların yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar tereddüt etmeden denize atıldı ve gençlerin yardımına koştu.

Can simidi atılan kızlar, çevredeki gençler tarafından dalgaların arasından kurtarılarak sahile çıkartıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle üşüdükleri görülen gençler için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kontrol amacıyla hastaneye götürüldüler.

