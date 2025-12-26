DOLAR
Milas'ta ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi kavşağında ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı; hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:56
Muğla'nın Milas ilçesinde, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesindeki bir kavşakta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 48 KA 734 plakalı ticari araç ile 52 AGY 466 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yola savrularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

