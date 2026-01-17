Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; patlama anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:14
Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 7 yaralı

Olayın gelişimi

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan ve mobilya üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, bitişiğindeki iş yerlerine de sıçrayarak panik oluşturdu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında toplam 9 kişi etkilendi; 2 vatandaş hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı olmak üzere 7 vatandaş yaralandı ve hastanede tedavileri devam etmektedir. Yangın öncesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması ve adli süreç

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 17/01/2026 günü saat 12.30 sularında Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çınar Mobilya isimli iş yerinde yangın çıkmış ve Çınar Mobilya’nın yan tarafında bulunan Tekin Saç isimli iş yerine de yangın sıçramış olup olay nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen yangın olayında 2 vatandaşımız vefat etmiş, 1’i ağır yaralı olmak üzere 7 vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Maktul olan vatandaşlarımız için otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumunda devam etmekte olup, meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi bir şekilde olay yeri inceleme ekibi ile birlikte 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler yetkili mercilerce yapılacak.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ KERESTECİLER SİTESİ'NDE BULUNAN VE MOBİLYA ÜRETİMİ...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ KERESTECİLER SİTESİ'NDE BULUNAN VE MOBİLYA ÜRETİMİ YAPAN İŞYERİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGINDA 2 VATANDAŞA VEFAT ETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI. ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, İŞYERİ SAHİBİ ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERDİ, YANGININ İLK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları