Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 7 yaralı

Olayın gelişimi

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan ve mobilya üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, bitişiğindeki iş yerlerine de sıçrayarak panik oluşturdu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında toplam 9 kişi etkilendi; 2 vatandaş hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı olmak üzere 7 vatandaş yaralandı ve hastanede tedavileri devam etmektedir. Yangın öncesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması ve adli süreç

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 17/01/2026 günü saat 12.30 sularında Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çınar Mobilya isimli iş yerinde yangın çıkmış ve Çınar Mobilya’nın yan tarafında bulunan Tekin Saç isimli iş yerine de yangın sıçramış olup olay nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen yangın olayında 2 vatandaşımız vefat etmiş, 1’i ağır yaralı olmak üzere 7 vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Maktul olan vatandaşlarımız için otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumunda devam etmekte olup, meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi bir şekilde olay yeri inceleme ekibi ile birlikte 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler yetkili mercilerce yapılacak.

