Manisa'da 18 Yaşındaki P.Y. 66 Yıl 4 Ay Hapisle Yakalandı

Manisa'da çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 66 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki P.Y., JASAT ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:00
JASAT operasyonu sonucu gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y. (18) yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucu yeri tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan P.Y., ilgili adli makamlara sevk edildi.

MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ÇEŞİTLİ HIRSIZLIK SUÇLARINDAN HAKKINDA 66 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 18 YAŞINDAKİ ŞAHIS YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

