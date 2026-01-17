Manisa'da 18 Yaşındaki P.Y. 66 Yıl 4 Ay Hapisle Yakalandı
JASAT operasyonu sonucu gözaltı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y. (18) yakalandı.
Yapılan araştırmalar sonucu yeri tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan P.Y., ilgili adli makamlara sevk edildi.
