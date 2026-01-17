Malatya'da sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Kuyumculara sahte altın satıldı, soruşturma geniş çaplı görüntü incelemesiyle çözüldü

Malatya’da kuyumculara sahte altın satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişi yakalandı; bunlardan 3 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili şikayette bulunan kuyumculardan A.T., Ö.F.P. ve K.K., kendilerine toplam 45 gram sahte altın satıldığını ve bunun sonucunda yaklaşık 300 bin TL zarar ettiklerini bildirdi. İhbar üzerine göreve başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin delilleri toplamak için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 25 farklı kameraya ait toplam 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 200 gram sahte altın, 7 adet sahte Ata Lira ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

