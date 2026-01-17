Malatya'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Malatya’da kuyumculara sahte altın satarak yaklaşık 300 bin TL haksız kazanç elde eden 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:55
Malatya'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Malatya'da sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Kuyumculara sahte altın satıldı, soruşturma geniş çaplı görüntü incelemesiyle çözüldü

Malatya’da kuyumculara sahte altın satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişi yakalandı; bunlardan 3 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili şikayette bulunan kuyumculardan A.T., Ö.F.P. ve K.K., kendilerine toplam 45 gram sahte altın satıldığını ve bunun sonucunda yaklaşık 300 bin TL zarar ettiklerini bildirdi. İhbar üzerine göreve başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin delilleri toplamak için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 25 farklı kameraya ait toplam 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 200 gram sahte altın, 7 adet sahte Ata Lira ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

MALATYA’DA SAHTE ALTIN DOLANDIRICILIĞI: 3 TUTUKLAMA

MALATYA’DA SAHTE ALTIN DOLANDIRICILIĞI: 3 TUTUKLAMA

MALATYA’DA SAHTE ALTIN DOLANDIRICILIĞI: 3 TUTUKLAMA

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları