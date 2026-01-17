Kayseri'de 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, 450 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda A.B. (22) yakalandı; üzerindeki 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında A.B. (22) yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 450 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

