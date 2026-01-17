Adana'daki Cinayet: 2 Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği cinayetle ilgili aranan iki şüpheli, Edirne'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerine gelen iki şahıstan biri içeri girerek iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş açtı.

Şüpheli, saldırı sonrası motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan 57 yaşındaki Cengiz Durmaz, ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakalama ve Soruşturma

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Edirne'de olduğu tespit edildi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen zanlılar, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri adreste kıskıvrak yakalandı.

Operasyonla yakalanan iki şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

