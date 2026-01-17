Adana'daki Cinayet: 2 Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Adana Çukurova'da iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'ı vuran iki şüpheli, Edirne'de yakalandı; zanlıların yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:01
Adana'daki Cinayet: 2 Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Adana'daki Cinayet: 2 Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği cinayetle ilgili aranan iki şüpheli, Edirne'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerine gelen iki şahıstan biri içeri girerek iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş açtı.

Şüpheli, saldırı sonrası motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan 57 yaşındaki Cengiz Durmaz, ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakalama ve Soruşturma

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Edirne'de olduğu tespit edildi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen zanlılar, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri adreste kıskıvrak yakalandı.

Operasyonla yakalanan iki şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ADANA’DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ EDİRNE’DE YAKALANDI

ADANA’DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ EDİRNE’DE YAKALANDI

ADANA’DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ EDİRNE’DE YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları