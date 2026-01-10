Esenyurt’ta 4 Katlı Binanın Giriş Katında Patlama — Ekipler Sevk Edildi

Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde saat 11.30'da bir binanın giriş katında patlama; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:07
Patlama ve ilk müdahale

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi 2603 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri ve tahliye

Polis ekipleri, olay yerinde şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, daire içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla patlama yerinden ayrıldı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

