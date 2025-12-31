Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor

Esenyurt'ta Fabrika Yangını

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay hızla yayılarak bölgedeki yaşamı ve trafiği etkiledi. Ekipler kısa sürede müdahale ediyor ve çalışmalar devam ediyor.

Olay Yerinde Durum

Bölgede güvenlik önlemleri alındı, müdahale faaliyetleri sürüyor. Çevredeki vatandaşlar uyarıldı ve yetkililer durumu yakından izliyor.

Soruşturma ve Sonrası

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Hasar tespit çalışmaları ile soruşturma başlatıldı; resmi açıklamalar bekleniyor.

