Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor

Esenyurt'ta Fabrika Yangını
Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay hızla yayılarak bölgedeki yaşamı ve trafiği etkiledi. Ekipler kısa sürede müdahale ediyor ve çalışmalar devam ediyor.
Olay Yerinde Durum
Bölgede güvenlik önlemleri alındı, müdahale faaliyetleri sürüyor. Çevredeki vatandaşlar uyarıldı ve yetkililer durumu yakından izliyor.
Soruşturma ve Sonrası
Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Hasar tespit çalışmaları ile soruşturma başlatıldı; resmi açıklamalar bekleniyor.
