DOLAR
42,96 -0,05%
EURO
50,36 -0,13%
ALTIN
5.991,47 0,17%
BITCOIN
3.796.384,38 -0,53%

Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın bölgeyi etkiledi; müdahale, hasar tespiti ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 01:27
Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor

Esenyurt'ta Fabrika Yangını

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay hızla yayılarak bölgedeki yaşamı ve trafiği etkiledi. Ekipler kısa sürede müdahale ediyor ve çalışmalar devam ediyor.

Olay Yerinde Durum

Bölgede güvenlik önlemleri alındı, müdahale faaliyetleri sürüyor. Çevredeki vatandaşlar uyarıldı ve yetkililer durumu yakından izliyor.

Soruşturma ve Sonrası

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Hasar tespit çalışmaları ile soruşturma başlatıldı; resmi açıklamalar bekleniyor.

Esenyurt'ta fabrika yangını

Esenyurt'ta fabrika yangını

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Ters Döndü
2
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
3
Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor
4
Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını: 100 Büyükbaş Besihaneden Tahliye Edildi
5
Samsun'da CHP Delege Seçimi Kavgası: Tutuklu 2 Kardeş Hakim Karşısında
6
Ağrı'da 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları