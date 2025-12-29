DOLAR
Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 3 kilo 850 gram kokain, 73 bin 476 extacy hap

Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekiplerinin operasyonunda 3 kilo 850 gram kokain ile 73 bin 476 extacy hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:43
Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 3 kilo 850 gram kokain, 73 bin 476 extacy hap ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekipleri ortak çalışmayla uyuşturucu madde yüklü tıra yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde araç içindeki bir şahsın aranmasının bulunduğu ve bu nedenle sahte kimlik kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

