Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 3 kilo 850 gram kokain, 73 bin 476 extacy hap ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekipleri ortak çalışmayla uyuşturucu madde yüklü tıra yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde araç içindeki bir şahsın aranmasının bulunduğu ve bu nedenle sahte kimlik kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı