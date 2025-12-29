Aydın Köşk'te Yağışta Kaygan Zeminde Araç Yoldan Çıktı: 4 Yaralı

Aydın Köşk'te yağışta kaygan zeminde araç yoldan çıktı

Başçayır-Köşk yolunda gece kaza: 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23:00 sıralarında Başçayır–Köşk yolu üzerinde, ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan 09 KU 890 plakalı otomobil, Köşk girişinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araç, polis ekiplerinin yerde yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. İlk tespitlere göre kaza, yağış nedeniyle ıslak zeminde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YAĞMUR NEDENİYLE ISLANAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLARAK YOLDAN ÇIKAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI.