Aydın Köşk'te Yağışta Kaygan Zeminde Araç Yoldan Çıktı: 4 Yaralı

Aydın Köşk'te yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı; 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:42
Aydın’ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23:00 sıralarında Başçayır–Köşk yolu üzerinde, ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan 09 KU 890 plakalı otomobil, Köşk girişinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araç, polis ekiplerinin yerde yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. İlk tespitlere göre kaza, yağış nedeniyle ıslak zeminde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

