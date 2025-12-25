DOLAR
Esenyurt'ta Okul Kantini Mühürlendi: Sağlıksız Ürünlere Sıkı Denetim

Esenyurt’te İbrahim Özaydın İlköğretim Okulu kantininde çocuklara satışı yasak sağlıksız ürünler ve eksik ruhsat nedeniyle kantin mühürlendi; ürünler imha edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:58
Esenyurt'ta Okul Kantini Mühürlendi: Sağlıksız Ürünlere Sıkı Denetim

Esenyurt'ta okul kantini mühürlendi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir okul kantininde ihlaller tespit etti. İncelemelerde İbrahim Özaydın İlköğretim Okulu içinde faaliyet gösteren kantinde mevzuata aykırı uygulamalar bulundu.

Denetim bulguları

Yapılan kontrolde, çocuklar için satışı yasak olan sağlıksız ürünlerin satışa sunulduğu ve kantin işletmecisinin gerekli yasal evrakları ibraz edemediği tespit edildi. Söz konusu ürünler zabıta ekiplerince tutanak altına alındı ve ilgili mevzuat uyarınca imha edildi.

Kantin faaliyetleri durduruldu

Ruhsat ve belgelerini sunamayan kantin işletmecisinin faaliyetleri sonlandırılarak ilgili kantin mühürlenerek hizmete kapatıldı. İşlemler, mevzuat çerçevesinde kayda geçirildi.

Belediyeden uyarı ve çağrı

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti ve okul kantinlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, velilerin ve okul yönetimlerinin benzer durumları belediyeye bildirmesinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

