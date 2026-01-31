Eskişehir'de 2025'te 46 bin 929 motosiklet denetlendi: 7 bin 173 sürücüye işlem

Eskişehir'de 2025'te 46 bin 929 motosiklet denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü açıkladı

Eskişehir'de 2025 yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet kontrol edildi.

Denetimler kapsamında; motosikleti yaya kaldırımı ve yaya yollarında kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, motosiklet ile iki aracın arasından geçmek, motosiklete fazla yolcu almak, motosikleti başka araca tutunarak kullanmak, koruma başlığı veya koruyucu tertibat takmadan motosiklet kullanmak maddelerinden toplam 7 bin 173 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, dün yapılan trafik denetimlerinde yaya yolunda seyreden motosiklet sürücülerinin polisten kaçtığı kameralarca görüntülendi. Kural ihlali yapan bazı sürücüler ise polisin 'Dur' ikazına uyarak durdu; haklarında ilgili ihlallerden işlem yapıldı.

POLİSİN MOTOSİKLET DENETİMİ