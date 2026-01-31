Hatay'da Trafik Kazası: Öğretmen Hasan Çakır Hayatını Kaybetti

Antakya'da minibüsün karşı şeride geçip 31 AAT 79 plakalı Fiat ile çarpışması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Hasan Çakır, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 01:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 02:19
Kaza ve müdahale

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği E.S. idaresindeki 31 AU 991 plakalı minibüs karşı şeride geçerek, Hasan Çakır yönetimindeki 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, Hasan Çakır ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çakır yaşamını yitirdi.

Ölen öğretmenin Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nde bulunan Sofular İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

