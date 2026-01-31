Elazığ'da Sokakta Rastgele Ateş: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Yakalandı

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı; şüpheli tabanca ile yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:27
Olayın Detayları

Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak ortasında çevreye rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu sokaktan geçen bir kişi mermi isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

