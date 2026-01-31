Bursa'da Uçan Tekmelerin Bedeli: Ehliyete El Konuldu, Psikotekniğe Sevk

Yol verme tartışması kavgaya dönüşünce görüntüler polise ulaştı

Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen tarafların birbirine uçan tekme atma anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Korku dolu anlarda, yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler araya girerek tarafları ayırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti ve her iki sürücüyü de gözaltına aldı.

Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı. Öte yandan, aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.'nın ehliyetine süresiz el konuldu; diğer sürücünün de ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

