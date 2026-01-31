Bursa'da Otoyolda Şok: Hafif Ticari Araç Ters Şeritte Kilometrelerce İlerledi

Görüntüler ve İhlal

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri'nde kayda geçen anlarda, bir hafif ticari aracın ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Edinilen bilgiye göre, araç Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa süre sonra aynı gişeden yeniden geçiş yapıp bu kez ters şeritten Bursa istikametine doğru seyretmeye başladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma Müdahalesi ve Ceza

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında 14 bin 929 lira idari işlem uyguladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

