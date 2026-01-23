Eskişehir'de boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir'de eski sevgilisi 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil'in boğazını keserek öldüren Abdukarim Shadab, iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:57
Olay ve soruşturma

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanda oturan Afganistan uyruklu 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil ile eski sevgilisi Abdukarim Shadab arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında maktulün engelli oğlunun da evde olduğu öğrenildi.

Çıkan kavgada Abdukarim Shadab, Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesti. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yakalama ve adli süreç

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya polisinin ortak operasyonunda Shadab, saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, Eskişehir'e getirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk ise devlet korumasına alındı.

Dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Abdukarim Shadab ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa ve mahkeme kararı

Okunan mütalaada, sanık ile maktulün daha önce bir müddet ilişki yaşadıkları ancak olay öncesinde ayrı oldukları; sanığın ısrarla maktulle görüşmeye çalıştığı ve maktulün bu durumu kabul etmediği belirtildi. Olay tarihinde alınan beyanlar, kamera görüntüleri ve tarafların ifadesine göre; sanığın getirdiği bıçakla, maktulün karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde yaşamını yitirdiği, sanığın kıyafetlerini olay yerinde değiştirdiği ve bulunan bıçağı çöp konteynerine attığı kaydedildi.

Mütalaada, sanığın 'tasarlayarak ve can havliyle kadına karşı öldürme suçunu işlediği' ifade edilerek 82/1-A-B-D hükmünden takdir indirimi uygulanmaksızın cezalandırılması talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Abdukarim Shadab, 'Çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

