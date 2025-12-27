DOLAR
Eskişehir'de Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Yakalandı: 43 bin 890 TL Ceza

Eskişehir'de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz ve 1.65 promil alkollü sürücü İ.İ., Odunpazarı'nda yakalandı; çeşitli ihlallerden 43 bin 890 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 01:56
Eskişehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç Odunpazarı'nda kıstırıldı

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan araç, takip edilerek yakalandı. Takibe konu olan aracın plakası 43 AS 600 olarak belirlendi.

Aracın hızla kaçması üzerine polis ekipleri uzun bir takip gerçekleştirdi. Kaçan araç, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak üzerinde kıstırılarak durduruldu ve araç içerisindeki sürücü gözaltına alındı.

Yapılan incelemede sürücünün İ.İ. olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin uyguladığı alkol kontrolünde sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şahsa, çeşitli trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle toplam 43 bin 890 TL idari para cezası uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

