Silopi'de Sobaya Dökülen Mazot Patladı: Çırak M.E. Yaralandı
Olay ve müdahale
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü.
Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.'nin yüzünde yanıklar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Görüntüler
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
