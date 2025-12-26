DOLAR
Silopi'de Sobaya Dökülen Mazot Patladı: Çırak M.E. Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sobaya mazot dökülmesi sonucu patlama; çırak M.E. yüzünden yaralandı, Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altında. O anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:58
Olay ve müdahale

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü.

Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.'nin yüzünde yanıklar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Görüntüler

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

