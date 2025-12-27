Karabük'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Olayın Özeti

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Karabük Valiliği mevkiinde gerçekleşti. Kadir U. (19) idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı, ardından aynı yönde seyir halinde bulunan Recep K. (30) yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada Berat K. (18), Recep K. (30) ve Mahsum K. (28) yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

