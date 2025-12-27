DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.747.466,66 0,37%

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Trambüs Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda gece yarısı meydana gelen kazada, 34 EE 6951 plakalı otomobil trambüs direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 03:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 03:01
Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Trambüs Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Trambüs Direğine Çarptı

1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, 01.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen ve sürücüsü R.S.Y. (28) olan 34 EE 6951 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Berkan Uçkun (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Osmangazi'de Baba-Oğul Kavgası: Baba Ağır Yaralandı
2
Karabük'te hafif ticari araç kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı
3
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Aydın Efeler'de Otomobilden Dumanlar: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
5
Manisa Turgutlu'da Servis Otobüsü Alev Aldı — 4 Motosiklet Hasar Gördü
6
Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Trambüs Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
7
Bursa’da Marangoz Atölyesinde Yangın: Elektrikli Araç Bataryası ve ATV Motoru Alev Aldı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye