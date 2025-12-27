Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Trambüs Direğine Çarptı

1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, 01.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen ve sürücüsü R.S.Y. (28) olan 34 EE 6951 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Berkan Uçkun (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

