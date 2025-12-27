DOLAR
Bursa’da Marangoz Atölyesinde Yangın: Elektrikli Araç Bataryası ve ATV Motoru Alev Aldı

Bursa Osmangazi'de marangoz atölyesindeki yangın, elektrikli aracın lityum bataryası ve benzinli ATV motorunun tutuşmasıyla büyüdü; itfaiye yaklaşık 1 saatte kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 03:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 03:21
Bursa’da Marangoz Atölyesinde Yangın: Elektrikli Araç Bataryası ve ATV Motoru Alev Aldı

Bursa’da marangoz atölyesinde yangın: elektrikli araç ve ATV motor alev aldı

Olay yeri ve müdahale

BURSA (İHA) – Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 1. Durmaz Sokak adresinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, içerideki elektrikli aracın lityum bataryası ve benzinli ATV motorunun alev almasıyla büyüdü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.45 sıralarında başladı. Atölye içindeki elektrikli araç ve benzinle çalışan ATV motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Elektrikli araçtaki lityum bataryanın etkisiyle alevler hızla yükseldi, ATV motorunda meydana gelen patlama çevrede panik yarattı.

İtfaiye müdahalesi ve sonuç

Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısının kilitli olması nedeniyle ekipler, sürgülü kapıyı demir kesiciyle keserek içeri girdi. Yoğun alevler ve bataryanın oluşturduğu risk nedeniyle yürütülen müdahale yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

