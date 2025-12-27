Bursa’da Marangoz Atölyesinde Yangın: Elektrikli Araç Bataryası ve ATV Motoru Alev Aldı

Bursa’da marangoz atölyesinde yangın: elektrikli araç ve ATV motor alev aldı

Olay yeri ve müdahale

BURSA (İHA) – Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 1. Durmaz Sokak adresinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, içerideki elektrikli aracın lityum bataryası ve benzinli ATV motorunun alev almasıyla büyüdü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.45 sıralarında başladı. Atölye içindeki elektrikli araç ve benzinle çalışan ATV motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Elektrikli araçtaki lityum bataryanın etkisiyle alevler hızla yükseldi, ATV motorunda meydana gelen patlama çevrede panik yarattı.

İtfaiye müdahalesi ve sonuç

Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısının kilitli olması nedeniyle ekipler, sürgülü kapıyı demir kesiciyle keserek içeri girdi. Yoğun alevler ve bataryanın oluşturduğu risk nedeniyle yürütülen müdahale yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

