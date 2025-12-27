DOLAR
Ankara Çankaya'da Dikmen Caddesi'nde 3 Araç Kazası: 1 Yaralı

Dikmen Caddesi'nde bir aracın takla atıp iki araca çarpması sonucu, 06 BBD 454 plakalı araçta bulunan İ.Y. yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 01:07
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı

Olayın gelişimi

Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 06 Y 1106 plakalı bir otomobil kontrolü kaybederek önce 06BBD 454 plakalı otomobile, sonra 07 CHY 425 plakalı otomobile çarpıp takla attı.

Yaralanma ve müdahale

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilden kimse yaralanmazken, 06 BBD 454 plakalı otomobile bulunan İ.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

