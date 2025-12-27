Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Yangın, 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında patlamalar yaşandı ve binanın çatısı çöktü. Alt katta bulunan bir kişi yaralanırken, üst katta bulunan ve yangın sırasında dışarı çıkamayan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T.(51) binada sıkıştı ve hayatını kaybetti.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile AFAD ve UMKE sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangına tamamen teslim olan binada yürütülen çalışmaların ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

