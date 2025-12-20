DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Eskişehir'de hamam kazası: Omzu çıkan vatandaş hastaneye kaldırıldı, esnaf gazetecilere saldırdı

Eskişehir Odunpazarı'nda hamama giren bir erkek düşerek omzunu çıkardı; ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamam çalışanları, haber yapmak isteyen gazetecilere sözlü ve fiziksel müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:44
Eskişehir'de hamam kazası: Omzu çıkan vatandaş hastaneye kaldırıldı, esnaf gazetecilere saldırdı

Eskişehir'de hamam kazası: Omzu çıkan vatandaş hastaneye kaldırıldı, esnaf gazetecilere saldırdı

Olayın detayları

Olay, saat 14.00 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Saatçiler Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hamama giren erkek şahıs içeride yere düştü ve omzu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Basın mensuplarına müdahale

Olay yerinde bulunan hamam esnafı ve bazı çalışanlar, olayla ilgili haber çalışması yapmak isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Bir hamam çalışanı gazetecilere hakaretlerde bulunup tekme savurdu.

ESKİŞEHİR'DE HAMAMDA DÜŞMESİ SONUCUNDA OMZU ÇIKAN VATANDAŞ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE HAMAMDA DÜŞMESİ SONUCUNDA OMZU ÇIKAN VATANDAŞ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE HAMAMDA DÜŞMESİ SONUCUNDA OMZU ÇIKAN VATANDAŞ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025