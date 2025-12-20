Eskişehir'de hamam kazası: Omzu çıkan vatandaş hastaneye kaldırıldı, esnaf gazetecilere saldırdı

Olayın detayları

Olay, saat 14.00 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Saatçiler Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hamama giren erkek şahıs içeride yere düştü ve omzu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Basın mensuplarına müdahale

Olay yerinde bulunan hamam esnafı ve bazı çalışanlar, olayla ilgili haber çalışması yapmak isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Bir hamam çalışanı gazetecilere hakaretlerde bulunup tekme savurdu.

