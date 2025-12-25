Eskişehir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem

Operasyon Detayları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarî çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çifteler'de tespit edilen araçta ve şüphelilerin üzerinde ile ikametlerinde yapılan aramalarda 17 gram kubar esrar, 13 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca aramada 5 adet sentetik ecza hap, 14 adet bandrolsüz puro, 11 adet sigara sarma kağıdı ile 2 adet öğütücü aparat bulundu.

Silah ve kesici aletlere ilişkin olarak 1 adet tabanca şarjörü, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA FARKLI TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.