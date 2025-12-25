DOLAR
Eskişehir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem

Çifteler'de yürütülen jandarma operasyonunda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:54
Operasyon Detayları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarî çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çifteler'de tespit edilen araçta ve şüphelilerin üzerinde ile ikametlerinde yapılan aramalarda 17 gram kubar esrar, 13 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca aramada 5 adet sentetik ecza hap, 14 adet bandrolsüz puro, 11 adet sigara sarma kağıdı ile 2 adet öğütücü aparat bulundu.

Silah ve kesici aletlere ilişkin olarak 1 adet tabanca şarjörü, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

