Futbolda Bahis Soruşturması: 29 Şüpheliye Operasyon — Gözaltına Alınan İsimler

Futbolda Bahis Soruşturması: 29 Şüpheliye Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ile bahis oynadığı tespit edilen 14 futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Soruşturmada, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden alınan kayıtlar, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital deliller incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda; daha önceki işlemlerle bağlantılı 7 şüpheli, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, şüpheli finansal işlemler tespit edilen 1 şüpheli, Erden Timur ile bağlantılı şüpheli finansal hareketler saptanan 1 şüpheli ve müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 14 futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda, Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına Alınan İsimler

"Futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, İş Adamı Erden Timur, Figen Özkaya, Eski Emniyet personeli Emrah Günaydı, Restoran Müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Yönetici asistanı Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Şirket Ortağı Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Memur Hakan Çakır, Büro işçisi Serhat Ölmez, Şirket Ortağı Umut Esel, TFF Dış ilişkiler ve Milli Takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları, Produksiyon Müdür Yardımcısı Burcu Kurt"

Soruşturma ve gözaltı süreçlerine ilişkin detaylar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemeler tamamlandıkça kamuoyuna ilan edilecek.

