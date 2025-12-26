DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 29 Şüpheliye 11 İlde Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Erden Timur ve bahis oynayan 14 futbolcu dahil 29 şüpheliye İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:33
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 29 Şüpheliye 11 İlde Operasyon

Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 29 Şüpheliye 11 İlde Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, eski Galatasaray Spor Kulübü idarecilerinden Erden Timur ile bahis oynadığı belirtilen 14 futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin yürütülen işlemler ve operasyonun kapsamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine ediliyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişi üzerine yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında...

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
3
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
4
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
5
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
6
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin
7
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı