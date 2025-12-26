Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 29 Şüpheliye 11 İlde Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, eski Galatasaray Spor Kulübü idarecilerinden Erden Timur ile bahis oynadığı belirtilen 14 futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin yürütülen işlemler ve operasyonun kapsamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine ediliyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişi üzerine yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.

