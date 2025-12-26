DOLAR
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen Futbolda Bahis Soruşturması'nda Erden Timur'un da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı; 29 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Delil ve tespitler

İncelemede MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden temin edilen bilgiler, PFDK kararları, HTS analizleri ve önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyaller kullanıldı.

Bunlar doğrultusunda; önceki iki gözaltı işleminde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı ve şüpheli finansal işlem kaydı bulunan 7 şüpheli, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, şüpheli finansal işlemleriyle ve buna bağlı bahis hesabıyla tespit edilen 1 şüpheli, Erden Timur ile banka hesapları üzerinden bağlantılı şüpheli finansal işlemleri tespit edilen 1 şüpheli ile müsabaka sonucunu etkileyici şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynayan) 14 futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Erden Timur'un da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

