Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Kaza ve müdahale

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller bir telefon tamir ve satış işyerinin önüne doğru sürüklendi. İşyerinin girişindeki merdiven basamakları ve cam-demir vitrin araçların hızını keserek büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Kazaya karışan araçlardan biri Mustafa B. idaresindeki 06 VIJ 41 plakalı otomobil, diğeri ise Abdulhakim A. yönetimindeki 34 AET 422 plakalı otomobildi.

Hasar ve soruşturma

Kazanın şiddetiyle her iki araç da işyerinin önündeki merdivenlere, cam ve demir vitrinin bulunduğu bölüme çarparak durdu. Olayda yaralanan olmadı, ancak işyerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. Merdiven basamaklarının araçların işyerine dalmasını engellemesi, olası ağır yaralanmaların ve daha büyük bir faciânın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERDİVEN BASAMAKLARI OTOMOBİLLERİN İŞYERİNE DALMASINI ENGELLEDİ