GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturma ve sevk süreci

Gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin sona ermesinin ardından, şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için tutuklama talebiyle, Okan Karacan hakkında ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

