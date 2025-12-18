DOLAR
GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' soruşturmasında 4 kişi savcılığa sevk edildi; 3 şüpheli için tutuklama, 1'i için adli kontrol istendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 22:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturma ve sevk süreci

Gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin sona ermesinin ardından, şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için tutuklama talebiyle, Okan Karacan hakkında ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

