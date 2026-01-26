Gaziantep İslahiye'de Buzlanma Nedeniyle 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle üç aracın karıştığı kazada kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:31
Kaza ve müdahale detayları

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşırı buzlanma, üç aracın karıştığı trafik kazasına yol açtı. Olay, Beyler Mahallesi Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağı’ndan hastane istikametine giden köprü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.A. (54) idaresindeki 27 SS 184 plakalı kamyonet, sürücünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Arkadan gelen F.Y. (38) yönetimindeki 44 AJJ 781 plakalı otomobil de kayarak kamyonete çarptı. Kazaya müdahale etmek için gelen arkadaşının içinde bulunduğu 27 ATK 294 plakalı otomobil ise kayganlaşan yolda duramayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

