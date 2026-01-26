Gaziantep İslahiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaza Detayları
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi.
M.Ç. (54) yönetimindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil ile M.Ş. (23) yönetimindeki 27 DG 606 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Müdahale ve Soruşturma
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
