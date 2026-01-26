Gaziantep İslahiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:33
Kaza Detayları

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi.

M.Ç. (54) yönetimindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil ile M.Ş. (23) yönetimindeki 27 DG 606 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

