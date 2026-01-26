Başiskele'de bulunan dalgıç cesedi: DESSAT Başkanı Murat Kulakaç değerlendirdi

DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, Başiskele'de bulunan kimliği belirsiz dalgıç cesedini teknik bulgularla inceledi; tek başına dalış ve kerpeten şüphesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:50
Kocaeli'nin Başiskele açıklarında balıkçılar tarafından bulunan, kimliği tespit edilemeyen dalgıç kıyafetli erkek cesediyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay, 24 Ocak günü Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında gerçekleşti. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, yaklaşık 20 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor. Adli Tıp Kurumu incelemeleri devam ediyor.

Uzman değerlendirmesi

Emekli Deniz Astsubayı ve DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, olay yerindeki bulgular ve dalgıcın ekipmanları üzerinden teknik analiz yaptı. Kulakaç, dalgıcın tek başına daldığı ve bunun ciddi bir kural hatası olduğunu söyledi. Üzerinden çıkan kerpeten ve boru anahtarı gibi aletlerin ise 'yasa dışı hurda veya malzeme sökümü' şüphesini güçlendirdiğini belirtti.

Tek başına dalış ve kural ihlali

Kulakaç, dalışın kurallara uyulduğunda güvenli bir spor olduğunu, ancak kurallara uymamanın ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Kulakaç'a göre olayda ciddi bir kural hatası söz konusu çünkü dalgıç yalnız dalmış. Normalde hortumlu sistemlerde başta emniyet dalgıcı ve dalış amiri bulunması, sürekli yukarıdan hava sağlanması gerekiyor. Bu kurallara uyulduğunda riskin 15 binde bir olduğunu söyledi.

Donanım ve olası teknik nedenler

Bulunan cesedin üzerindeki ekipmanın profesyonel olduğunu kaydeden Kulakaç, dalgıcın sırtında çift tüp ve ikinci bir regülatör bulunduğunu söyledi. Bu nedenle havasızlık veya regülatör arızası ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Kulakaç, dalgıcın tüpünde çıktığında 140 hava olduğu bilgisini de paylaştı. Ancak kış dönemi ve suyun soğukluğu nedeniyle vücut fizyolojisinden kaynaklanan şok veya başka bir problem yaşanmış olabileceğini, yardıma gelecek ikinci bir arkadaş olmadığı için durumun kötüleştiğini ifade etti.

Kerpeten, boru anahtarı ve şüpheler

Kulakaç, bölgede tersaneler ve değerli gemi malzemelerinin bulunduğunu hatırlatarak, yanındaki aletlerin kişi hakkında şüphe uyandırdığını söyledi. Tek başına dalmasının da şüpheleri artırdığını belirten Kulakaç, bu tür sanayi dalışlarının yasal prosedürler ve izinler gerektirdiğini, kişinin bunları yerine getirmemiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Bölgedeki araştırma ve muhtemel kaynak

Bölgedeki akıntı sistemini değerlendirirken Kulakaç, şahsın bölge dışından gelme ihtimalinin düşük olduğunu, Derince limanından veya serbest bölgeden gelmiş olabileceğini söyledi. Tüm profesyonel ve sportif derneklere ulaştıklarını, herhangi bir kayıp ilanı veya tanıma ulaşılamadığını belirterek, muhtemelen bölgeye gelen yabancı gemilerden dalan birisi olabileceği ihtimalini dile getirdi.

Uyarı ve yasal prosedür hatırlatması

Kulakaç son olarak, dalış faaliyetlerinin yasal prosedürlere tabi olduğunu hatırlattı. Türkiye'de sportif dalış için Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkileri ve bağlı bir dalış merkezi üzerinden eğitim alınması gerektiğini, sanayi dalışlarında ise yetkili kurumlardan çalışma izni, malzeme testleri ve liman başkanlığından izin alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Kulakaç, kimsenin kolay para kazanma amacıyla bu yasal gereklilikleri hiçe sayarak hayatını riske atmamasını istedi.

Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam ediyor; yetkililer bulgular üzerinden soruşturmayı sürdürüyor.

