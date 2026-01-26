Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya Kepez'te kiler olarak kullanılan müstakil gecekonduda saat 14.00'te yangın çıktı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:07
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6350. Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D.'ye ait, kiler olarak kullanılan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören ev sahibi Ali D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı odaya hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Kiler olarak kullanılan gecekonduda maddi hasar oluştu.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ANTALYA'DA BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

ANTALYA'DA BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

ANTALYA'DA BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları