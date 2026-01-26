Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6350. Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D.'ye ait, kiler olarak kullanılan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören ev sahibi Ali D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı odaya hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Kiler olarak kullanılan gecekonduda maddi hasar oluştu.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ANTALYA'DA BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.