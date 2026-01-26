Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti

Aydın'da Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti

Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, mal paylaşımı iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, tartıştığı üvey oğlu ile yaşadığı arbede sırasında fenalaşan Nurettin Aslıhan (57) hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün gece saatlerinde Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Nurettin Aslıhan ile üvey oğlu S.K. arasında mal paylaşımı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Aslıhan fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslıhan ambulansla hastaneye kaldırıldı; kalbinin durduğu öğrenilen Aslıhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemelerde Aslıhan'ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Adli Süreç

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Aydın Adliyesine sevk edilen S.K., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, S.K.'yi "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ÜVEY OĞUL S.K. (SOLDA) - HAYATINI KAYBEDEN NURETTİN ASLIHAN (SAĞDA)