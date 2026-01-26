Çorum'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı — 7 Kişilik Ailede Yaralanma Yok

Çorum'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı

Kale Mahallesi'nde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Çorum'da, Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak adresinde bulunan 2 katlı evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangında evde yaşayan 7 kişilik aile bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin dumanları fark ederek yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının, evde yaşayan ailenin yabancı uyruklu olduğu belirtilen konutta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi. Olay yerinde muhtemel risklere karşı elektrik ve doğal gaz dağıtım ekipleri de önlem aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

