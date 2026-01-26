Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:23
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir sitenin iskelesi açıklarında meydana geldi.

İskele açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi. Üzerinde bozulmalar olduğu gözlenen ve 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

