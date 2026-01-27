Gaziantep Nizip'te Park Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Olayın Ayrıntıları

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki bir ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede araç alevlere teslim oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

