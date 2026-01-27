Gaziantep Nizip'te Park Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde park halindeki ticari araç alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, kamyonette maddi hasar, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:56
Gaziantep Nizip'te Park Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Gaziantep Nizip'te Park Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Olayın Ayrıntıları

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki bir ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede araç alevlere teslim oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN TİCARİ BİR ARAÇ, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE...

GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN TİCARİ BİR ARAÇ, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALDI.

GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN TİCARİ BİR ARAÇ, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
2
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem
3
Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
4
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
5
İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı
6
Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama
7
Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları