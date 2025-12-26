DOLAR
Gaziantep’te 'Huzurlu Okul Önleri-Huzurlu Sokaklar' Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Kontrol Edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada 54 okul çevresi ve 2 bin 39 şahıs kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:26
Gaziantep’te 'huzurlu okul önleri-huzurlu sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş kapsamlı denetim

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'huzurlu okul önleri-huzurlu sokaklar' adlı uygulama yapıldı. Uygulamanın amacı, başta okul çevreleri olmak üzere sokaklar ve parklarda genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması olarak açıklandı.

Uygulamada hedeflenen önlemler arasında uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması bulunuyor. Yetkililer, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesinin esas olduğunu vurguladı.

Operasyon bulguları: İl genelinde farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 54 okul çevresi, 13 yurt çevresi, 40 metruk bina, 40 park, 163 sokak, 83 işyeri, 2 bin 39 şahıs ve bin 106 araç kontrol edildi.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi; yetkililer, toplum güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

