Gaziantep'te Kaçak Kazı Operasyonu: Jandarmadan Suçüstü 5 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma, Nizip ve Şahinbey'de izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı; tarihi eser ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:44
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Şahinbey'de izinsiz kazıya müdahale etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Önleyici kolluk devriyesi esnasında, Nizip ve Şahinbey ilçelerinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ş.T., M.Ç., K.B., H.B. ve M.E. isimli şüpheliler, suçta kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada ele geçirilenler: 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde kazan, 1 adet tarihi eser niteliğinde ibrik, 2 adet alan tarama anteni, 1 adet karot makinası, 3 adet karot makina ucu, 2,5 litre benzin.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

