Konya Beyşehir'de otomobil devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
Kaza ve müdahale
Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 3.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy A. yönetimindeki 45) 32 SL 717 plakalı otomobil Antalya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla attı.
Refüje devrilerek ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ve tedavi
Kazada yaralanan 3’ü çocuk aynı aileden 6 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ailenin, Antalya’dan Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili takikat başlatıldı.
