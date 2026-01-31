Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı

Nizip’te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı; 64.400 TL değerinde 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep’te sahte para ile hayvan alıp dolandıranlar jandarmadan kaçamadı

Nizip’teki operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı, hayvanlar sahibine teslim edildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, sahte para kullanarak küçükbaş hayvan satın alıp besici vatandaşı dolandırdığı öne sürülen üç şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayda mağdur olan besici O.E.O., daha önceden tanımadığı üç şüpheliye elden nakit olarak toplam 64 bin 400 TL karşılığında küçükbaş hayvanlarını sattı. Satışın ardından paraların sahte olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi sonucunda sahte para ile hayvan alan şahısların M.E., H.K. ve İ.Y. olduğunu tespit etti ve düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Operasyonda, satın alınan küçükbaş hayvanlar ile birlikte toplam 64 bin 400 TL değerinde 200 TLlik sahte banknotlar ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

