Gaziantep’te Sis Faciası: TAG Otoyolu'nda 8 Araçla Zincirleme Kaza — 2 Ölü

Gaziantep TAG Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:41
Gaziantep’te Sis Faciası: TAG Otoyolu'nda 8 Araçla Zincirleme Kaza — 2 Ölü

Gaziantep’te sis faciası: TAG Otoyolu'nda 8 araçlı zincirleme kaza

Kaza ve müdahale

Gaziantep’te yoğun sis ve yağış nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobil karıştı.

Edinilen bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından bölge ortalık savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, otoyol trafik akışına kapatıldı. Kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te zincirleme kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Gaziantep’te zincirleme kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları