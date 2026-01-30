Gaziantep’te Sis Faciası: TAG Otoyolu'nda 8 Araçla Zincirleme Kaza — 2 Ölü

Gaziantep’te sis faciası: TAG Otoyolu'nda 8 araçlı zincirleme kaza

Kaza ve müdahale

Gaziantep’te yoğun sis ve yağış nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobil karıştı.

Edinilen bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından bölge ortalık savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, otoyol trafik akışına kapatıldı. Kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

