Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen 9 kişilik aile, UMKE ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:17
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı

Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak müdahale etti

9 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, Şehitkamil ilçesi Sülüklü Mahallesi'nden gelen ihbar sonucu harekete geçen ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen bir aileye ulaştı.

Komuta merkezine yapılan bildirimde, dede, nine, anne, baba ve 5 çocuktan oluşan 9 kişilik ailenin etkilendiği belirtildi. Bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), karla kaplı zorlu yolları aşarak kırsal mahalleye ulaştı ve aileye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

UMKE ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından aile, ana yolda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri'ne teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilen aile üyelerinin, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ağır kış koşullarında acil sağlık hizmetlerinin koordineli müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, kış aylarında soba kullanımına ilişkin tedbir çağrılarını yineledi.

